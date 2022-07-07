Анкара, , 19:23 — REGNUM Турецкие учёные на борту научно-исследовательского судна PolarXplorer отправились в Северный Ледовитый океан. Экспедиция рассчитана на 20 дней. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Daily Sabah.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Девять турецких специалистов отправились на самолёте до Тромсе (Норвегия — прим. ИА REGNUM), где они пересели на научно-исследовательское судно PolarXplorer. За 20 дней учёные планируют провести 14 исследований, среди которых мониторинг морской флоры и фауны, загрязнение атмосферы, метеорологические наблюдения, определение морских загрязнителей, воздействие морских торговых путей на окружающую среду, присутствие микропластика и т.д.

Профессор Бурчу Озсой, который возглавляет команду учёных, отметил, что предыдущие экспедиции «вызвали волну» научных публикаций в Турции. По результатам исследований, проведённых в рамках экспедиции, было опубликовано более 100 статей.

Пандемия COVID-19 «затормозила» экспедицию, которая Турция проводит с 2019 года. Как только ограничения были сняты, команда смогла отправиться в плавание.

Планируется, что экспедиция завершится на архипелаге Шпицберген.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июля турецкие власти приняли решение о присоединении к Договору о Шпицбергене. Это позволит гражданам Турции приобретать недвижимость, заниматься рыбным промыслом, добычей полезных ископаемых и научной деятельностью на архипелаге.

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