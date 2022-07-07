Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд планирует уйти в отставку, сообщает 7 июля New York Times.

Кейт Бедингфилд Цирк на SHOWTIME

Бедингфилд, чья работа подвергается растущей критике со стороны демократов, станет одним из последних старших советников, кто покинул администрацию президента США Джо Байдена.

Напомним, что Бедингфилд является давним помощником Байдена и помогала ему формировать стратегию предвыборной кампании. Ожидается, что после ухода специалист продолжит помогать Белому дому, однако ее будущая должность остается неясной.

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