Вашингтон, 7 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Тестовый запуск твердотопливной ракеты-носителя Minotaur завершился нештатной ситуацией — ракета взорвалась, сообщает 7 июля пресс-служба ВВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По данным пресс-службы, обломки ракеты приземлились поблизости от стартовой площадки, пострадавших нет.

«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — указано в сообщении пресс-службы ВВС.

Причины взрыва пока не выяснены, их установит специальная группа.

Справка ИА REGNUM: твердотопливная ракета-носитель Minotaur используется Пентагоном для запуска спутников на околоземную орбиту.