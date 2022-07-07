7 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Автолюбители пожаловались на двойное списание средств за проезд с багажом на крыше по платному участку федеральных трасс «Автодор».

Дария Лисовая, , 22:33 — REGNUM Российские автомобилисты возмущены случаями некорректного взимания оплаты системами «Автодор» за наличие кофра на крыше транспортного средства. Так, автомобиль категории I автоматически распознается как крупногабаритный автомобиль выше двух метров.

Дорога Rosavtodor.ru

Блогер «Капитан Крым» поделился в сети историей, как с него списали двойную стоимость за поездку с грузом на крыше авто по трассе М-4 «Дон». Однако на официальном сайте «Аавтодора» написано, что «аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств I и II категорий, в расчет габаритной высоты не включаются».

«Кинул на счёт 1300, а сняли 2600. У меня на крыше автомобиля было два велосипеда, система приняла авто за грузовик», — рассказал мужчина.

В комментариях водители поддержали историю блогера на трассе «Дон».

»Есть веселее хохма. VW Transporter T5, без реек до 2 м высотой, с ними выше — оплачивается по разным тарифам», — рассказали автолюбители о проблемах с двойным списанием.

Возможно, причина двойных списаний кроется в специальных лазерах, которыми оборудованы пункты оплаты датчиком. Всё, что выше 2 метров, система принимает за габаритное авто, не вдаваясь в подробности.

«Будешь зимой ехать с сосулькой или сугробом на крыше — оплатишь вдвойне», — шутят пользователи соцсетей.

Кроме того, на различных форумах тоже встречаются обсуждения подобных ситуаций. Автолюбители жалуются на снятие денежных средств и дают друг другу советы.

«Внедорожник с боксом на крыше. Считают то по 1, то по 2 классу, но потом списанное возвращается. Просто с запасом изначально денег закидывать надо на счёт», — пишет Юлия Демидова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако водители отмечают, что деньги можно вернуть при написании претензии.

«А вот так! Камера считывает стоимость — по высоте машины! Это если вы с транспордером проезжаете! Если у вас, например, кроссовер большой с верхним боксом, то с вас считывают стоимость, как с автобуса! Но потом, в течение суток, происходит перерасчет и вам излишне снятые деньги возвращаются на счет, если не произошло это автоматом, то вы в мобильном приложении пишете жалобу и тогда уже наверняка средства пересчитывают и возвращают на ваш счет! У меня такая проблема каждый год!» — делится своим опытом пользователь Евгений Калиниченко.

Водителям с габаритным грузом стоит заранее позаботиться о достаточной сумме на транспондере, а также быть готовым переплатить за кофр на крыше. Приятная новость в том, что вернуть деньги за двойной тариф на счёт можно, подав жалобу. Ее рассмотрят и, возможно, деньги вернут на счет водителя в течение трех дней.

«Я в приложение оплаты еще в дороге стал писать, что с меня списали неправильную сумму. Они перепроверили и вернули половину денег», — подытожил один из пользователей.

Автолюбители рассказывают, что, в случае списания денег за неверную категорию транспортного средства, можно обратиться за помощью в единую поддержку по телефону или в самом приложении.

«Кашкай с боксом иногда проходил по 2 классу. Деньги возвращали в течении 1…2-х дней. Просто напишите в службу поддержки. Деньги могут вернуть, когда рассмотрят претензию», — делится Олег Левин.

«Просто либо заранее пополняйте транспондер, либо езжайте через ручной пункт. А вообще пишите в поддержку, они могут вернуть деньги», — советует автолюбитель Надежда.