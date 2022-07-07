Москва, 7 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий механизм совместного использования радиочастотного спектра и средств связи операторами подвижной радиотелефонной связи, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Мобильная связь

Закон в случае принятия позволит пользоваться подвижной радиотелефонной связью на территориях населенных пунктов, где по разным причинам есть только один оператор связи. Перечень таких населенных пунктов будет вести Минцифры.

Законопроект вводит обязанность оператора связи, являющегося единственным оказывающим услуги на территории не менее чем две трети населенного пункта, предоставить радиочастотный спектр и средства связи другому оператору связи, имеющему лицензию на оказание услуг связи в регионе, где находится такой населенный пункт.

Одновременно другой оператор связи обязан обратиться к оператору-донору за заключением договора о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи. От обязанности заключать договор освобождаются операторы, использующие виртуальные сети, а также операторы связи, у которых в год включения населенного пункта в перечень истекает срок действия лицензии.

Также в законопроекте для оператора — донора предусмотрена обязанность устанавливать равные условия совместного использования для других операторов связи.