Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Компания Sony может выпустить ещё одну трилогию фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом. Об этом 7 июля написал портал Comicbook со ссылкой на инсайдера Джеффа Снайдера.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Как сообщил источник, в настоящий момент соглашение об очередном сотрудничестве между компанией и актёром вряд ли подписано, однако возвращение Холланда к супергеройской роли является приоритетной целью для Sony. Стоит отметить, что ранее продюсер «Человека-паука» Эми Паскаль также намекал на возможное производство новой трилогии.

Напомним, последний на данный фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом вышел в 2021 году и получил название «Человек-паук: Нет пути домой». Мировые сборы ленты превысили $1,74 млрд.

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