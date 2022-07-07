Москва, 7 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В преддверии покупки сервиса «Дзен» холдинг VK зарегистрировал несколько доменов для него. Об этом 7 июля пишет «РИА Новости», ссылаясь на данные реестра доменов Whois.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Холдинг зарегистрировал два домена: «зен. рф» и «дзен. рф». Как отмечает издание, в ФАС при этом сообщили, что ещё не получали ходатайства на совершение сделки о покупке «Дзена» компанией VK.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года VK объявил о том, что договорился с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен». Однако для совершения сделки компаниям необходимо согласовать её с корпоративными и регулирующими органами, в том числе ФАС.