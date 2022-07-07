Талица, Свердловская область, 7 июля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Талице Свердловской области устанавливаются все обстоятельства гибели женщины в результате ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 7 июня на дороге Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» не выбрал правильную скорость и в результате наехал на впереди стоящий ВАЗ-2115. А затем ВАЗ отбросило на встречную полосу, под колёса грузовика «МАН» с полуприцепом.

Погибла женщина 1977 года рождения. Она находилась в машине «ВАЗ» на переднем пассажирском сидении, а также была пристёгнута. Роковой удар пришёлся именно на её сторону.