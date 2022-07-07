Сыктывкар, 7 июля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Сыктывкаре 12-летний подросток помочился на Вечный огонь. об этом сообщил начальник городского управления МВД Ильдар Хуснутдинов в ходе прямой линии.

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По его словам, инцидент произошел полторы недели назад. Ребенка задержали, вычислив по камерам. С родителями сейчас ведется профилактическая работа при участии комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, троих иностранцев будут судить за осквернение Вечного огня в Йошкар-Оле.