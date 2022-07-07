Липецк, 7 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Липецкой области вынесен приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек в ЖК «Европейский». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Стройка

Бывший генеральный директор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких договорился с владельцем компании Михаилом Захаровым о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. С сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей.

Ещё 129 млн рублей пытались вывести из оборота ОАО «Эксстроймаш» через подписание фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся продать недвижимость в трех строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота ОАО «Эксстроймаш» в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы — миллион рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать, так как ОАО признано банкротом.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые вывели из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров при помощи следующего гендиректора ОАО «Эксстроймаш», Сергея Ельчанинова, переоформил на подконтрольную фирму, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Общая сумма хищений превысила 143 млн рублей, ещё 129 млн они собирались похитить.

Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова признали виновными по статьям «Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере». Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тысяч рублей каждому. Им также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.