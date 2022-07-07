Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки в госпитализировали 75 больных с COVID-19, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 7 июля сообщили в региональном оперштабе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 266 человек (+7 пациентов по сравнению с прошлыми сутками). Скончались за сутки от ковида, как основной причины смерти, семь больных (-1), а победили вирус 262 петербуржца (+18).

На лечении ковида в городских стационарах находится 801 человек (-17). При этом реанимация пополнилась до 125 больных (+8), а 29 пациентов (-2) до сих пор подключены к аппаратам ИВЛ. По выздоровлению выписаны из стационаров за сутки 86 человек (-21).

Вне больниц, амбулаторно в Петербурге лечат COVID-19 1560 человек. За сутки их количество возросло на восемь пациентов.

С начала действия пандемии в городе выявили 1 538 288 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали 34 183 заболевших, а выздоровели — 1 501 493 человека.