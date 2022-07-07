Луганск, , 18:42 — REGNUM В Луганской Народной Республике проживает много национальностей, но по духу — все русские. Об этом на состоявшейся 7 июля встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщается на официальном сайте ФАДН России.

Глава ЛНР Леонид Пасечник kremlin.ru

«Хотим поблагодарить народ России за помощь в становлении нашей республики. Вместе с вами мы выработаем определенные планы, цели, задачи, которые будут ориентированы на консолидацию всех национальностей, конфессий, которые проживают на нашей территории», — подчеркнул он.

Игорь Баринов обратил внимание, что Запад не учел одной из особенностей России: «С приходом общей беды — мы забываем все обиды, негативные стереотипы друг о друге, и становимся единым народом. Именно поэтому мы побеждаем и преодолеваем самые тяжелые испытания. Так происходит и сейчас, когда идет специальная военная операция, мы видим, что вне зависимости от национальной или этнической принадлежности, религиозных взглядов, все жители России оказывают помощь жителям Донбасса».

Он также подчеркнул, что специалисты ФАДН России готовы помочь республике наладить более тесное взаимодействие между национально-культурными и религиозными объединениями Российской Федерации и Луганской Народной Республики.

Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАНД Абдулгамид Булатов в свою очередь отметил, что агентство готово оказать содействие ЛНР в работе с казачеством, в вопросах воспитания молодежи, предупреждения и недопущения возникновения на территории ЛНР каких-либо конфликтов на этнической почве.

На встрече, прошедшей в Луганске, достигнута договоренность о создании в городе Дома народов ЛНР — культурного центра, который станет не только площадкой для сохранения национального многообразия культур, но и станет местом притяжения для представителей всех этносов, проживающих в регионе.