Челябинск, 7 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Челябинске автомобиль Opel вылетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Pixabay.com ДТП

Авария произошла на Комсомольском проспекте 7 июля. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen врезался в Opel. И от этого удара последний вынесло на остановку.

Среди находившихся на остановке никто не пострадал. Что касается пассажира Volkswagen и водителя Opel, то их доставили в больницу.