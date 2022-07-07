Вологда, 7 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Вологде на пешеходном переходе фургон сбил двух девятилетних мальчиков, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Avtopravilo.ru Пешеходный переход

По данным ведомства, инцидент произошел около 14.00 на улице Герцена. Сообщается, что переход, по которому шли дети — регулируемый, однако в момент ДТП он был неисправен. Детей с различными травмами госпитализировали.

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