Владимир, , 18:35 — REGNUM Во Владимирской области вынесен приговор по делу о поставке недоброкачественных и незарегистрированных аппаратов ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

Семь владимирских коммерческих организаций купили для владимирских больниц в ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника» 97 аппаратов искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5 НР». В апреле 2020 года их передали в инфекционные госпитали. Однако аппараты были выпущены в 1995–2001 годах, срок действия регистрационных удостоверений истек 24 ноября 2008 года, необходимое техническое обслуживание своевременно не производилось, выходные и заданные параметры вентиляции не соответствовали требованиям — для врачебной деятельности они были непригодны.

При продаже аппаратов директор и коммерческий директор фирм-поставщиков умышленно ввели покупателей в заблуждение и получили более 10,5 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый также заключил договор купли-продажи с московской фирмой на 800 аналогичных аппаратов на сумму 56 миллионов рублей. Покупатель получил 290 аппаратов на сумму более 20 миллионов рублей.

Руководителей костромской коммерческой организации признали виновными по статьям «Сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба». Сами они вину не признали. Их приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в два млн рублей, и к пяти годам одному месяцу лишения свободы со штрафом в миллион рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.