Москва, 7 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства стран и сотрудничестве в таможенной сфере, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Договор предусматривает сотрудничество таможенных служб России и Белоруссии по ряду направлений. В частности, взаимный обмен сведениями, создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Также предусмотрено взаимодействие мобильных групп таможенных органов России и Белоруссии.

Объекты совместного таможенного контроля, осуществляемого таможенными органами стран на территориях своих государств, определяются Межгосударственным центром. При этом порядок и случаи совместного таможенного контроля устанавливаются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства.

Также договором устанавливается, что создаваемые мобильные группы проводят скоординированные мероприятия не только по инициативе таможенных служб, но и по инициативе Межгосударственного центра.