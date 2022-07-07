Мадрид, , 18:34 — REGNUM 33-летний новичок «Атлетико» и полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, почему принял решение перейти в мадридский клуб.

Аксель Витсель и Насер Шадли Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Для меня «Атлетико» — отличный топ-клуб. Я хотел остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил приехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу работать с ним», — цитирует Витселя пресс-служба «матрасников».

В прошедшем сезоне Аксель Витсель, выступая за дортмундскую «Боруссию», принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Соглашение Витселя с «Атлетико» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 33-летнего бельгийца в 4 миллиона евро.