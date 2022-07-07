Москва, 7 июля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Сервис «Кинопоиск» объявил о начале съёмок сериала «Король и Шут» об одноимённой музыкальной группе. Соответствующая информация была опубликована на сайте компании 7 июля.

Пресс-служба группы “КняZz” Солисты группы «Король и Шут»

На роль солиста группы Михаила «Горшка» Горшенева утвердили Константина Плотникова, а автора большинства текстов песен Андрея «Князя» Князева сыграет Влад Коноплёв. В актёрский состав сериала также вошли Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова, Дарья Мельникова и другие.

Добавим, что режиссёром шоу выступает Рустам Мосафир. Над сценарием проекта работает Дмитрий Лемешев.