Лондон, 7 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Объявивший о скором уходе с поста премьер-министра Британии Борис Джонсон провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 7 июля пресс-служба британского правительства.

Number 10 Борис Джонсон

Потенциальный экс-премьер пообещал Зеленскому, что Лондон продолжит помогать Киеву в поставках оружия и в вопросе «разблокирования» вывоза зерна.

«Сегодня днем премьер-министр Борис Джонсон поговорил с президентом Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства», — указано на сайте кабмина Британии.

В финале разговора Джонсон провозгласил Зеленского «героем, которого все любят».