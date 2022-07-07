Чебоксары, , 18:25 — REGNUM В Чувашии расследуется уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

В совершении преступлений подозревают 55-летнего жителя одного из сёл Батыревского района. По версии правоохранителей, вечером 3 июля 2022 года он поссорился с односельчанами и в тот же день решил их убить. Следствие предварительно установило, что он ударил ножом в шею сельчанку и её сожителя, когда они сидели на улице в селе возле остановки общественного транспорта.

Женщина скончалась, а мужчина смог убежать и попросить помощи у соседей. Врачам удалось его спасти.

Подозреваемый арестован. В отношении него расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2022 года стало известно о вынесении приговора жительнице Чебоксарского района: Верховный суд Чувашии признал её виновной в убийстве трёхлетней дочери. Женщина, которая пошла на этот шаг после ссор с мужем, получила 12 лет колонии.

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