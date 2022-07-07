Вологда, 7 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В детскую больницу Череповца госпитализировали детей, пострадавших от укусов гадюк, сообщает городская администрация.

Owlstalk Гадюка

«Детям от 10 до 14 лет. Двое подростков проходят лечение в больнице. В среднем требуется 10-12 дней, в зависимости от степени тяжести. При укусе поступает яд, место укуса постепенно отекает, синеет. Отек может распространиться до паховой области, иногда на живот. Укус змеи в руку имеет более серьезные последствия, в этом случае отек распространяется до грудной клетки, сердце близко. Все случаи требуют госпитализации», — цитирует пресс-служба администрации травматолога-ортопеда Дениса Сарайкова.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи спасли укушенного гадюкой волгоградца.