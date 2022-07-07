Владимир, , 18:24 — REGNUM Во Владимирской области перед судом предстанет начальник управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Эмблема МВД

Он обвиняется по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы».

По версии следствия, в конце октября 2021 года обвиняемый получил взятки за признание трех иностранных граждан при отсутствии для этого законных оснований носителями русского языка, чтобы они могли получить гражданство Российской Федерации. После получения денег начальника управления задержали сотрудники регионального УФСБ.

В середине октября 2021 года обвиняемый по просьбе своего знакомого внес заведомо ложные сведения в официальные документы и признал носителем русского языка гражданку, которая в должной мере им не владела. На основании подложных документов в апреле 2022 года женщина получила гражданство Российской Федерации.

Вину в совершенных преступлениях сотрудник МВД признал полностью, в содеянном раскаялся. Он находится под стражей и отстранен от должности.