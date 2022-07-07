Манчестер, Великобритания, , 18:23 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить 37-летнего центрального нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Роналду в знак протеста вектору развития клуба пропустил четвертую подряд тренировку команды.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 37-летнего португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.