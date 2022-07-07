Москва, 7 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. То время, которое сейчас наступает — это время возможностей, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом он заявил 7 июля на пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора», прошедшем в рамках третьего форума «Российская креативная неделя».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей», — отметил он.

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова, и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки — она такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы — мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. И с этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные», — подчеркнул Кириенко.

Директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова обратила внимание, что «Российская креативная неделя» — своеобразный креативный коллайдер и возможность для представителей креативных индустрий раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий.

Председатель совета директоров компании «Новые облачные технологии» Андрей Чеглаков, выступая на форуме, призвал государство поддержать рынок, и назвал недопустимым пиратство.

«Сейчас я чувствую, что мы находимся в более комфортабельных условиях, чем недавно. Это я говорю, как человек, который побывал во многих странах. В Мариинском театре никогда не было такого количества молодых певцов, которые могут так себя проявить, как сейчас. Ни одна попытка отодвинуть культуру или отменять не будет результативной. Я не считаю, что артисты и политические события всегда связаны», — рассказал художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

А по мнению писателя Сергея Лукьяненко, в ближайшие годы нас ждут очень сильные произведения уровня «Тихого Дона»‎, «Хождения по мукам»‎. «Государство должно заботиться о том, чтобы не только Голливуд фигурировал в головах молодежи. Нам важны фантастические фильмы, показывающие будущее, настоящее. Меня коснулась культура отмены. Были зарубежные проекты, которые были заморожены, но часть из них подхватили наши кинематографисты», — добавил он.

На заседании также выступили главы регионов, которые поделились опытом развития и внедрения креативных индустрий в возгравлфемых ими республиках и областях.

«Креативные индустрии сейчас — это широкий пласт: кино, IT-технологии, ювелирное искусство и многое другое. В Якутии, например, порядка 42 тысяч человек работают в секторе креативной экономики. Для развития такого многогранного предмета необходим межведомственный проектный офис», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

А губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь рассказал о программе «На Севере жить», которая объединяет творческие команды из самых разных креативных индустрий и реализует на постоянной основе проекты в разных населенных пунктах региона.

Форум «Российская креативная неделя» является ключевым событием в сфере креативных индустрий. Он проходит в Парке Горького в Москве.