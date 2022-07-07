Вашингтон, 7 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Известный рэпер Bones (Элмо Кеннеди О’Коннор) опубликовал новый микстейп под названием AmericanSweetheart. Премьера проекта состоялась 7 июля на всех зарубежных музыкальных платформах.

Кадр из клипа LooseScrew Bones

Опубликованная пластинка включила в себя 15 сольных композиций, выполненных в стиле старого творчества артиста. AmericanSweetheart стал уже вторым проектом Bones в 2022 году.

Напомним, 29 апреля 2022 года Bones выпустил студийный альбом под названием Withered. Также в ближайшее время музыкант планирует представить ещё три пластинки.