Тюмень, , 18:22 — REGNUM Тюменцы выступили против массовой вырубки Криводановского леса. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» они выступили с обращением к губернатору Тюменской области Александру Моору, требуя остановить уничтожение лесных насаждений.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Крик о помощи жителей Тюмени и всего Старо-Тобольского тракта в адрес губернатора и правительства Тюменской области! После огромного пожара, который произошёл 13 мая 2022 года, где площадь возгорания леса составила 715 га, началась массовая вырубка Криводановского леса. Мы, жители деревни Криводанова, просим спасти от исчезновения наш Криводановский лес! До каких пор ради денег наши леса будут превращаться в карьеры, болота и степи? Это санаторная зона! Здесь детские лагеря и центры реабилитации! Вам не стыдно?», — говорится в петиции, которую за день подписали более тысячи человек.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области поясняют, что рубка лесных насаждений вблизи деревни Криводанова ведётся законно.

«Разработка карьера вблизи деревни Криводанова ведется на основании лицензии на добычу полезных ископаемых. Рубка осуществляется в рамках технологических процессов разработки участка недр, в объемах, предусмотренных договором», — цитирует ответ пресс-службы ведомства Ura.ru.

Однако тюменцы добиваются разъяснений от главы региона.