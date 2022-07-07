Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга нашли и задержали сотрудника магазина, который повалил на землю и удерживал девушку, пожаловавшуюся на постоянный шум. Об этом сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Задержанный может стать фигурантом уголовного дела.

t. me/Megapolisonline Конфликт у магазина в Петербурге

Напомним, конфликт 25-летней девушки и молодого мужчины произошел вечером 6 июля у дома 3 по улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Жительница многоэтажки, под окнами квартиры которой работает круглосуточный магазин, в очередной раз пошла поговорить с администратором по поводу постоянного ночного шума. Однако разговор не заладился, и мужчина вытащил девушку на улицу и повалил на асфальт, сел на нее, не давая встать и удерживал руками и ногами.

После того как потасовку заметили очевидцы и вызвали полицию, мужчина поспешно скрылся с места происшествия, а потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Задержать хулигана полицейские смогли на следующий день. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

«Он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту нападения на женщину», — уточнили в Главке МВД.