Минск, 7 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Лишать белорусского гражданства тех белорусов, которые уехали за границу и которых суд признал причастными к экстремистской деятельности, не следует, поскольку их нельзя будет судить на родине за государственную измену. Такое мнение в эфире «Альфа-Радио» высказал белорусский депутатИгорь Марзалюк.

Официальный сайт палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк

Игорь Марзалюк «Сохранение гражданства влечет массу неприятных для них последствий со всеми вытекающими: наказание, когда они попадают в наше правовое поле, и всë остальное. Пока он гражданин страны, он, как гражданин страны, несëт полную ответственность в том числе и за измену Родине»

По мнению депутата, идея лишения гражданства звучит «очень хлестко и эффектно», но нужно учитывать указанные им обстоятельства.

Как сообщалоИА REGNUM, члены Совета Республики Национального Собрания Белоруссии уже приступили к работе над законопроектом о лишении гражданства живущих за границей белорусов, которых суд признал экстремистами. Курирует рабочую группу спикер верхней палаты парламентаНаталья Кочанова.