Белорусский депутат призвал не лишать гражданства экстремистов
Минск, 7 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Лишать белорусского гражданства тех белорусов, которые уехали за границу и которых суд признал причастными к экстремистской деятельности, не следует, поскольку их нельзя будет судить на родине за государственную измену. Такое мнение в эфире «Альфа-Радио» высказал белорусский депутатИгорь Марзалюк.
По мнению депутата, идея лишения гражданства звучит «очень хлестко и эффектно», но нужно учитывать указанные им обстоятельства.
Как сообщалоИА REGNUM, члены Совета Республики Национального Собрания Белоруссии уже приступили к работе над законопроектом о лишении гражданства живущих за границей белорусов, которых суд признал экстремистами. Курирует рабочую группу спикер верхней палаты парламентаНаталья Кочанова.