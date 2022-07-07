София, 7 июля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление о выделении бюджетных средств на специальные единовременные стипендии и другие виды материального поощрения одарённым детям. Об этом 7 июля сообщает софийская газета «Факты».

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По словам вице-премьера Болгарии Корнелии Ниновой, указанные средства будут распределены среди победителей региональных и национальных школьных олимпиад, а также вручены талантливым детям из малообеспеченных семей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дать соответствующий старт развитию подобной категории учеников», — отметила Нинова.

Согласно официальной информации, на реализацию данной программы будет выделено 402 тысячи левов (около $320 тысяч). Общее число соискателей выплат не называется.