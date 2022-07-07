Киев, , 23:03 — REGNUM Гражданка Белоруссии Инна Зайцева, которую во время протестов 2020 года прозвали в СМИ «БЧБ-невестой», вместе с семьей покинула Украину, поскольку ей не продлили временный вид на жительство. Об этом женщина сообщила в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Манифестация. Белоруссия © ИА REGNUM

«Красивая синеокая Украина. Ты в нашем сердце, израненная, скорбящая и решительная. Ты научила нас держаться ровно и смело смотреть в будущее. Спасибо. Мы выехали в Польшу не по своему желанию, но не чувствуя обид. Пусть будет только победа над этим мороком. Пусть отстроятся города, а люди всегда помнят павших и покалеченных», — написала Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, Инна Зайцева, прозванная «БЧБ-невестой» из-за наряда на протестных акциях, последние полтора года вместе с семьëй жила на Украине. У женщины не получилось продлить украинский вид на жительство. Срок его действия уже закончился, а чтобы можно было подать документы на новый, нужно было выехать из страны и въехать снова. Однако украинские пограничники предупредили Зайцеву, что обратно в страну еë не пустят.