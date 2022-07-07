Москва, 7 июля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с победителями четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», и в рамках встречи обсудил вопросы развития транспортной инфраструктуры с участницей из Калининграда Алёной Беликовой, а также поддержал ее новое назначение.

freelance.ru Калининградский порт

По мнению Беликовой, система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.

«Сегодня транспортная отрасль, особенно организация регулярных пассажирских перевозок, нуждается в качественных изменениях и централизованной цифровизации. Наиболее остро это звучит в условиях недружественного поведения европейских стран по отношению к нашему государству», — сказала Беликова.

Она рассказала российскому лидеру, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от губернатора Калининградской области Антона Алиханова занять должность заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».

Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.