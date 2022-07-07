Улан-Батор, 7 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Монголии с 7 июля начался государственный праздник Наадам с состязания по стрельбе из лука. В этом году в соревнованиях участвуют более 330 спортсменов.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Наадам — традиционный ежегодный фестиваль монголов. Официальное открытие состоится 11 июля. В этом году Наадам посвящается 2231-й годовщине образования государства Монголии и Империи Хунну, 816-летию со дня образования Великого Монгольского государства и 101 годовщине Народной революции.

Во время праздника проходят три вида состязаний, монголы называют их «Эрийн гурван наадам», что дословно с монгольского означает «три игрища мужей». В них входят национальная борьба, стрельба из лука и скачки. В этом году впервые в Наадаме впервые участвуют борцы из субъектов России — Калмыкии, Бурятии и Тувы, а также из Внутренней Монголии.