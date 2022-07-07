Ульяновск, 7 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Тереньгульском районе Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия на местном предприятия, где работнику пришлось ампутировать руку. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Ульяновской области.

Евгений Самарин ИА REGNUM На производстве

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 2 июля 2022 года в селе Ташла Тереньгульского района. В инспекции предварительно установили, что в одной из компаний при очистке приёмного бункера руку машиниста затянуло во вращающийся конвейер из-за просыпавшегося песка.

«Работник получил тяжёлые травмы руки, тела и головы, вследствие чего правую руку ампутировали по уровню плеча», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия установит комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области создана комиссия по расследованию несчастного случая в Барышском районе, где машиниста придавило насмерть автокраном.

Подробнее: В Ульяновской области машиниста насмерть задавило автокраном