Москва, , 18:09 — REGNUM Компания Wargaming, разработчик игры World of Tanks, продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу. Об этом 7 июля пишет портал dev. by.

World of Tanks Фото предоставлено пресс-службой Wargaming

Издание заметило, что с 1 июля 2022 года кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» больше не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим». Покупателем бизнеса стал топ-менеджер российского подразделения (ООО «Леста») Малик Хатажаев.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Тогда компания объявила, что передала бизнес в управление «местному руководству Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming».

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