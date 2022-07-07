Москва, 7 июля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Компания Wargaming, разработчик игры World of Tanks, продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу. Об этом 7 июля пишет портал dev. by.

Фото предоставлено пресс-службой Wargaming World of Tanks

Издание заметило, что с 1 июля 2022 года кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» больше не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим». Покупателем бизнеса стал топ-менеджер российского подразделения (ООО «Леста») Малик Хатажаев.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Тогда компания объявила, что передала бизнес в управление «местному руководству Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming».