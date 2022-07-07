Москва, , 18:09 — REGNUM 30-летний центральный защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна планирует приостановить действие контракта с московским «Динамо». Об этом 7 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Вчера, 6 июля, бразильский СМИ сообщили, что «Коринтианс» заинтересован в том, чтобы пригласить Бальбуэна.

В прошедшем сезоне Фабиан Бальбуэна принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Бальбуэна выступает за «Динамо» с 9 июля 2021 года после перехода из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» на правах свободного агента. Текущее соглашение парагвайца с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2025 года.