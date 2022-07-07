Луга , Ленинградская область, 7 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Пожарные продолжают проливать мусорный полигон в Лужском районе Ленинградской области, где в начале июля произошел пожар, сообщили 7 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Проливка полигона

Напомним, 2 июля на полигоне для твердых бытовых отходов на полигоне в поселке Мшинская произошел пожар. К 4 июля возгорание удалось локализовать, однако пожарные до сих пор проводят проливку территории, чтобы полностью ликвидировать очаги возгорания, находящиеся на глубине.

«Пожарные ищут точечные очаги возгорания и проливают их основательно, тщательно чтобы в дальнейшем избежать повторений. Работа продолжается», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что задымления на месте не наблюдается.

Напомним, деятельность полигона была приостановлена в 2020 году, но в связи с ограниченными возможностями по размещению твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области Минприроды РФ согласовало продление срока работы полигона до ввода в эксплуатацию нового КПО в Кингисеппском районе, который начнет прием отходов из южных районов Ленинградской области в 2024 году.

В конце 2022 года полигон был включен в число четырёх объектов размещения ТКО для приема отходов из мегаполиса в объёме 400 тыс. тонн ежегодно. Как уточнили в ООО «Авто-Беркут», в чьем ведении находится полигон, объект эксплуатируется с полным соблюдением всех требований пожарной безопасности.

«До полной ликвидации последствий возгорания объект не будет принимать отходы. Потоки ТКО из Санкт-Петербурга будут переориентированы на полигон «Лепсари». Обстоятельства возгорания выясняются», — уточнили в ООО.