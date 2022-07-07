Подгорица, 7 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Россия была крупнейшим инвестором в Черногории за первые четыре месяца 2022 года с прямыми инвестициями в размере 41,6 млн евро. Половину денег граждане РФ вложили в покупку недвижимости, за что отдали 20 миллионов, свидетельствуют данные Центрального банка (CBCG).

Черногория

Всего за четыре месяца этого года в Черногорию поступило 306,47 млн ​​евро прямых иностранных инвестиций, что на 68,4 млн больше, чем за тот же период 2021 года.

Граждане РФ вложили на 15 миллионов больше, чем с января по конец апреля 2021 года, когда с 25,8 миллионами прямых инвестиций они занимали третью позицию в списке стран, которые инвестировали больше всего.

С 1 февраля по 9 июня 2022 года граждане РФ учредили в Черногории 1100 компаний, в основном в IT-сфере.