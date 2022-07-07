Минск, , 22:48 — REGNUM Правительство Белоруссии расширило список строительных материалов, цены на которые будет регулировать государство. Порядок формирования цен на стройматериалы должно определить министерство архитектуры и строительства. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Цемент Oussama zrafi

В перечень вошли материалы, в основном используемые при строительстве жилья: песок, цемент, гранитный и доломитный щебень, стекло, краски, лаки и мастики, стеклопакеты, раковины, радиаторы, счëтчики и даже электроплиты.

Теперь министерство архитектуры и строительства должно в 10-дневный срок принять нормативный правовой акт, определяющий порядок регулирования цен на эти товары.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас министерство архитектуры и строительства также регулирует цены на некоторые стройматериалы: кровельные и отделочные материалы, лесо‑ и пиломатериалы, известь, стальные конструкции и другие товары.