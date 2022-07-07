Монако, , 18:01 — REGNUM 7 июля агент Александр Клюев, представляющий интересы 26-летнего атакующего полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о подготовке футболиста к грядущему сезону.

Александр Головин

«Сейчас Головин на сборе в Португалии вместе с «Монако». Вчера у него была игра, в которой он принял участие. Готовится к сезону, как и все игроки», — цитирует Клюева издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Александр Головин принял участие в 27-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 1507 минут.

За «Монако» Головин выступает с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.