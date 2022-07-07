Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы в первом полугодии 2022 года оставили рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга без своих вложений. Об этом 7 июля сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Russia.

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Как отмечают в компании, как минимум до конца текущего года вклад иностранных инвесторов в этот сектор будет крайне низким. Ранее подобные тенденции наблюдались по итогам полугодий в 2015, 2020 и 2021 годах.

При этом возросло число сделок по продаже бизнеса иностранных компаний, решивших оставить российский рынок из-за усложнившейся логистики. Наиболее крупными уходящими игроками стали Carlsberg, Valio и другие.

«У инвесторов, которые завершают в России свою деятельность, сделки в основном проводятся с объектами, которые уже имеют достаточно долгий период экспозиции, и текущая ситуация лишь подтолкнула стороны к быстрому принятию решений», — отметил руководитель проектов отдела инвестиций Сергей Дуванов.

С другой стороны, инвесторы из России продолжают вкладываться в коммерческую недвижимость Северной столицы. В первом полугодии их объём составил более 26 млрд рублей. Спросом пользовалась офисная недвижимость. На втором месте площадки под девелопмент, а гостиничная недвижимость на третьей строчке.