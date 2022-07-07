Карталы, Челябинская область, , 18:00 — REGNUM В Карталах Челябинской области полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшей оказалась женщина 1985 года рождения, работавшая в одной из торговых точек. Один из покупателей напал на неё с кирпичом и нанёс ей многочисленные удары. Также он похитил часы и сотовый телефон.

Под подозрением оказался гражданин 1991 года рождения. Часы он выкинул, а телефон обменял на бутылку спиртного.