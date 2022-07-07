Стокгольм, 7 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Мошенники нашли способ наживаться на прослушиваниях чужих популярных песен в Spotify. Об этом 7 июля пишет Billboard.

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Аферисты выкладывают точные копии хитов и связывают их с оригинальными песнями благодаря недавно введённой функции «Связывание треков». Как отмечает издание, злоумышленники находят популярные песни независимых исполнителей, объединяют их с копиями, после чего часть дохода от потоковой передачи отправляется к ним.

Добавим, что подобное уже произошло с исполнителем DVRST и его синглом Close Eyes — сервис уже отправил мошенникам деньги, однако точная сумма неизвестна. По данным СМИ, песня приносит более $50 тыс. в месяц.