Москва, , 17:57 — REGNUM Страны Запада долго шумели об ограничении выбросов в атмосферу и об экологии, а теперь вновь переходят к угольной генерации энергии, заявил 7 июля президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

Белхатувская ТЭС и угольный разрез (сс) Stasisław

«Наши коллеги в западных странах всё шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет ещё больше», — сказал президент России.

Напомним, страны Евросоюза на фоне энергетического кризиса и роста цен на энергоносители расконсервируют энергообъекты, рассчитанные на уголь.

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