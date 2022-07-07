Москва, 7 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Страны Запада долго шумели об ограничении выбросов в атмосферу и об экологии, а теперь вновь переходят к угольной генерации энергии, заявил 7 июля президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

(сс) Stasisław Белхатувская ТЭС и угольный разрез

«Наши коллеги в западных странах всё шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет ещё больше», — сказал президент России.

Напомним, страны Евросоюза на фоне энергетического кризиса и роста цен на энергоносители расконсервируют энергообъекты, рассчитанные на уголь.