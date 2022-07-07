Вашингтон, 7 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В США арестован один из лидеров колонны дальнобойщиков, проехавших через все штаты в знак протеста против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает 7 июля Washington post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Лидер протеста 57-летний Дэвид Ридделл обвинен в нарушении общественного порядка в связи с демонстрацией на шоссе в Мэриленде.

Отмечается, что во время задержания один из дальнобойщиков прокричал полицейским: «Мы не сделали ничего плохого. Здесь нет знака, запрещающего проезд грузовиков».

Далее мужчина, имя которого не называется, назвал офицеров «трусами» и напомнил, что «в Соединенных Штатах должна быть свобода».

Напомним, что американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направившись автоколонной из разных городов в столицу Вашингтон, чтобы выразить несогласие с приказом об обязательной вакцинации от COVID-19. Водители также выражают недовольство миграционным кризисом США и растущей инфляцией.

Жители многих городов поддерживали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с флагами Соединённых Штатов и плакатами, на которых было написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, представленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.