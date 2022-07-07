Тюмень, 7 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Тюмени в ночь на 7 июля спасли девушку, которая стояла на краю моста Челюскинцев. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР).

RG72 Тюмень

Ночью оперативному дежурному поступила информация о том, что на мосту через реку Тура на ул. Челюскинцев за перилами моста находится девушка лет двадцати.

Спасатели оценили обстановку. Один вышел на маломерном судне под мост. Другой подбежал к девушке в надежде отговорить её от необдуманного поступка, и успел схватить за руку, когда та уже шагнула с моста и затащил обратно. При падении в воду её смогли быстро бы оттуда вытащить.

«Вот только, кто знает, какие травмы могла получить девушка, упав в реку», — отмечают тюменские спасатели.

В итоге, девушка была передана подоспевшим полицейским. Спасатели ГКУ ТО «ТОСЭР» выражают огромную благодарность очевидице, который вовремя позвала их на помощь.