Бишкек, , 17:55 — REGNUM Высказывание киргизского имама Садыбакаса Доолова «Цены на мясо выросли из-за того, что «мясо женщины» подешевело» и последовавший за ним скандал связаны с тем, что слова священнослужителя были неверно поняты. Спорная фраза имама, дословный перевод с киргизского языка, а также отсутствие отсылок к нормам ислама. все это привело к искажению смысла сказанного. Социолог и религиовед Азат Аманов в публикации в соцсети пояснил смысл высказывания киргизского имама.

Мусульманка etrenard

«Я примерно понимаю о чём он [Садыбакас Доолов] хотел сказать, какие были мысли, но проблема в донесении этой мысли. Да и очень самоуверенная корреляция, которая вызывает вопросы. В Исламе как в аятах Корана, так и в хадисах приводится разного рода корреляции, обобщено можно сказать, что грехи и преступления человека на земле вызывают на это общество испытания, наказания, разного рода трудности и это не обязательно в физическом плане, но и в духовном, экономическом, политическом итд.

К примеру:

В «Сунане» Ибн Маджа приводится следующий хадис Абдуллаха бин ‘Умара бин аль-Хаттаба:

«Однажды я находился возле Посланника Аллаха в группе их десяти мухаджиров. Он повернулся к нам лицом и сказал: «О мухаджиры! Упаси вас Аллах от пяти испытаний: если люди будут распутничать открыто, то среди них распространятся чума и болезни, которые не поражали их предшественников в прошлом; если они станут обманывать на мере и весах, то для них начнутся тяжелые годы, появятся нехватка продовольствия и несправедливые правители; если они перестанут выплачивать закят со своего имущества, то они лишатся дождя с небес, и если бы не скотина, то дожди перестали бы выпадать совсем; если они не будут верны завету с Аллахом и Его посланником, то Аллах позволит их врагам одолеть их и отнять часть того, чем они владели; если же их правители перестанут судить согласно тому, что Могучий и Великий Аллах ниспослал в Своем Писании, то Он посеет между ними вражду».

Этот хадис можно рассматривать не только в религиозном контексте, но и логически можно провести связь — там, где есть беспорядочные и свободный секс, риски ВИЧ и СПИД высоки … в обществе увеличивается обман, спекуляции, мошенничество, то [наступает] нехватка продовольствия».

Говоря непосредственно о фразе имама о «мясе женщин», Азат Иманов отметил, что «не думал, что прогрессивные люди выражение с кыргызского могут переводить и серьезно понимать это буквально».

Религиовед пояснил — «В этом выражении переносный смысл. «Когда цена, то есть честь и достоинство женщины дешевеет, то и цены дорожают». Здесь нет прямого сравнения женщины с мясом, даже если перевести буквально… Насколько верна эта корреляция у меня тоже вызывает вопросы. Но однозначно я согласен с тем, что унижение женщин, будь это со стороны мужчин или самих женщин, их обесценивании, когда женщину используют как товар, относятся к ней как рабыне <…>, когда их тело сексуализруют в маркетинге, когда труд женщин обесценивают в обществе, когда их права попираются… это всё свидетельство нездорового общества, а следовательно это отражается во всех сферах начиная от здоровья женщин заканчивая политикой и экономикой».

Как подчеркивает Аманов. «Ошибка имама в том, что этот совокупные факторы он не коррелирует, а выделяет только одежду. Нашим богословам следовало бы поднимать уровень, чисто из религиозно-догматического толкования выходить на другие уровни учитывая новые направления как в гуманитарных так и технических науках и выводить смыслы с учётом современной реальности. Это называется итдждихад».

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