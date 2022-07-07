Глушковский район, , 17:51 — REGNUM Жителям Глушковского района Курской области необходимо оклеить окна домов и хозяйственных построек прозрачным скотчем для сохранения от осколков при артобстрелах. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба районной администрации.

Разрушения после обстрела села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области Телеграм-канал Романа Старовойта

«В случаях включения сигнала оповещения (сирены) или начале артобстрела или бомбежки населению необходимо принять следующие меры: если вы находитесь дома, необходимо незамедлительно спуститься в подвалы. В подвалах заблаговременно должны находиться запасы воды, еды, теплые вещи.

Ни в коем случае не передвигаться по открытой местности!», — говорится в сообщении администрации.

Жителям приграничных районов Курской области по-прежнему предлагают временное переселение.