Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Американский журналист и ведущий собственного подкаста Джо Роган заявил, что не намерен приглашать для интервью экс-президента США Дональда Трампа, так как не хочет помогать политику, сообщает 7 июля Washington Post.

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«Я не являюсь сторонником Трампа ни в каком виде, ни в какой форме. У меня не раз была возможность пригласить его на свое шоу, и каждый раз я отказывался. Я не хочу ему помогать, я не заинтересован в этом», — заявил Роган.

Ранее журналист назвал представителя Республиканской партии Трампа «поляризующей фигурой» и «экзистенциальной угрозой для самой демократии».

При этом Джо Роган открыто поддерживает другого республиканца — губернатора Флориды Рона ДеСантиса и заявлял, что собирается проголосовать за него, если ДеСантис будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

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